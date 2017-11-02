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Президент Армении Серж Саргсян с рабочим визитом отбудет в Индию


Президент Армении Серж Саргсян по приглашению премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди сегодня, 2 ноября, с рабочим визитом отбудет в Индию. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В рамках визита С.Саргсян встретится с высшим руководством страны – премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Рам Натх Ковиндом, вице-президентом Венкая Найду.

Президент Армении примет также участие в пленарном заседании форума «Всемирное продовольствие: Индия-2017», торжественной церемонии открытия международной промышленно-продовольственной выставки.

Запланирована также его встреча Сержа Саргсяна с представителями армянской общины Индии.

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