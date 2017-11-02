Будут установлены единые и четкие условия выдачи некоторых документов, необходимых для осуществления экономической деятельности в Армении

Состоялось очередное заседание правительства, которое вел премьер-министр Армении Карен Карапетян. Перед обсуждением вопросов повестки дня премьер-министр дал ряд поручений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, первое поручение главы правительства касалось упрощения выдачи государственными органами или органами местного самоуправления разрешений и других документов для пользования некоторыми ограниченными ресурсами.

«В настоящее время для получения возможности осуществлять экономическую деятельность хозяйствующие субъекты обязаны получать разрешения, согласия, квоты и другие документы на пользование некоторыми ограниченными ресурсами (например, аренда общественных территорий, использование водных ресурсов). С этой целью хозяйствующие субъекты должны обращаться в соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления.

Проведенные Государственной комиссией по защите экономической конкуренции изучения свидетельствуют, что очень часто отсутствуют единые и четкие условия выдачи этих документов, а также они выдаются на основании решений по усмотрению органов государственного управления или местного самоуправления.

Такое администрирование особенно негативно влияет на бизнес-среду. Следовательно, необходимо разработать новый механизм упрощения, повышения эффективности этих процессов и обеспечения равных условий доступности для предпринимателей», - отметил Карен Карапетян.

С этой целью премьер-министр поручил руководителям республиканских исполнительных органов и предложил органам местного управления в двухмесячный срок, сотрудничая с Государственной комиссией по защите экономической конкуренции, провести инвентаризацию всех тех случаев, на основании которых выдаются разрешения, согласия, квоты и другие документы на пользование ограниченными ресурсами. В аппарат правительства будут представлены проекты правовых актов об организации выдачи этих документов в прогнозируемом и четком порядке.

Премьер-министр также дал поручения относительно розничных тарифов на оказываемые ЗАО «Веолия Джур» услуги, погрешностей статистических данных в сфере строительства, итогах доклада «Заниматься бизнесом-2018».

Правительство выступило с законодательной инициативой, представив проект закона Армении «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Армения». В случае принятия проекта будут установлены максимальные порог и размер договорного штрафа, право на снижение штрафа будет предоставлено также омбудсмену финансовой системы. В законопроекте, в частности, зафиксирована обязанность залогодержателя надлежащим образом проинформировать залогодателя (должника, если залогодатель не является должником) о дне и цене приема предмета залога в собственность, дне и цене реализации предмета залога, размере погашения задолженности, остатке долга.

Правительство решило подарить общине Ноемберян закрепленную за министерством обороны Армении территорию для создания машинно-тракторного парка и строительства солнечной электростанции.

Правительство внесло изменения и дополнения в одно из ранее принятых постановлений, обусловленное улучшением сроков и условий приобретения недвижимости бенефициарами программы обеспечения государственных служащих доступным жильем.

Правительство одобрило проект кредитного соглашения между Республикой Армения и Азиатским банком развития «Программа общественной эффективности и финансовых рынков: подпрограмма 1» (текущие операции). Соглашением предусмотрено предоставление Республике Армения кредита бюджетной поддержки в размере 40 млн долларов США. Согласно обоснованию, механизм кредитования бюджетной поддержки, в отличие от целевых программ, дает возможность финансирования важнейших расходных категорий бюджета. Кредит будет предоставлен с 15-летним сроком погашения, 3 года из которых – льготный период. В результате осуществления программы планируется, в частности, с целью улучшения налогово-бюджетной дисциплины и прозрачности, усилить управление государственным долгом и фискальными рисками.

Правительство приняло соответствующее постановление с целью надлежащей организации и проведения зимнего призыва 2017 года на военную службу.

Правительство одобрило Концепцию эффективного управления рекультивационным фондом.

Другим постановлением правительства планируется выделить из резервного фонда Правительства финансовые средства Комитету государственных доходов для приобретения контрольно-кассовых аппаратов.