Арпинэ Ованнисян приняла делегацию во главе Бундестага Германии

2 ноября вице-спикер НС Арпинэ Ованнисян приняла делегацию во главе с депутатом Бундестага Германии Дорис Барнет. На встрече присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в РА Бернхард Матиас Кислер. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Цель визита делегации в Армению – подбор армянских участников программы “Международная парламентская стипендия” 2018 года.

Приветствуя гостей, вице-спикер НС подчеркнула важность эффективного взаимодействия законодательных органов двух стран, укрепления межпарламентских связей и активизации взаимных контактов. С точки зрения развития научно-образовательных связей, А.Оганнисян высоко оценила программу “Международная парламентская стипендия” и ее непрерывность. Она отметила важность реализации при содействии Германии совместных программ также в других сферах.

В ходе встречи затронуто мирное урегулирование Карабахской проблемы. В урегулировании конфликтов и установлении мира в регионе стороны особо выделили роль молодого поколения. В этом русле А.Оганнисян обратилась к осуществляемой в Азербайджане на государственном уровне антиармянской политике, создающей препоны для налаживания здоровых контактов между молодежью двух стран.

Обсуждены вопросы вовлеченности женщин в политические процессы, региональные проблемы.