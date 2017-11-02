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Рекордная сделка: в Гонконге продали небоскреб за 5 миллиардов долларов


Консорциум китайских инвесторов приобрел небоскреб The Center в Гонконге за 5,15 миллиарда долларов, как передает Арменпресс, об этом сообщает South China Morning Post.

Как отмечет издание, эта сделка может стать самой дорогой на мировом рынке недвижимости. Ранее 73-этажным небоскребом владел самый богатый человек Гонконга Ли Кашин. Покупателем башни значится консорциум C.H.M.T Peaceful Development Asia Propery, зарегистрированный на Британских Виргинских островах и связанный с предпринимателями из Гонконга и Китая.

Небоскреб The Center был построен в 1998 году за 384,6 миллиона долларов. Здание целиком состоит из стальных конструкций.

 



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