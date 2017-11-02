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Гэвин Уильямсон назначен новым министром обороны Великобритании


Партийный парламентский организатор Гэвин Уильямсон назначен новым министром обороны Великобритании после неожиданной отставки прежнего главы ведомства Майкла Фэллона. Как передает Арменпресс, об этом в четверг корреспондентам ТАСС сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

"Королева с удовольствием утвердила назначение достопочтенного Гэвина Уильямсона министром обороны", - сообщил собеседник агентства.

До назначения министром обороны Уильямсон в должности парламентского организатора занимался обеспечением партийной дисциплины в Палате общин, например, во время голосований.



 

 

 



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