Запланированные на 2018-й год программы призваны обеспечить экономический рост последующих лет: Премьер-министр Армении Карен Карапетян

Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает прогнозируемуй в 2018-м году показатель 4.5%-ного экономического роста вполне логичным. По его словам, запланированные на 2018-й год программы призваны обеспечить экономический рост последующих лет. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на итоговой пресс-конференции 2-го нября.

По его словам, основанием для экономического роста послужат эффективность, наличие капитала, рост человеческого ресурса, участие частного сектора.

Как сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, если в 2018-м году, кроме капитальных затрат, будет осуществлено изменение деловой среды, шаги по внедрению оптимизма местным инвесторам, то будет создана база для 2019-го года.