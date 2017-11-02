Компания Disney опубликовала итоговый актерский состав киноверсии мультфильма "Король Лев". Афиша с актерами появилась на странице кинокомпании в Twitter, передает Арменпресс.

Таким образом, стало известно, что роль в фильме получила певица Бейонсе. Она сыграет в картине Налу, подругу главного героя - Симбы.

Ранее сообщалось, что роль Симбы исполнит Дональд Гловер. Также в фильме задействованы Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший Муфасу в оригинальном мультфильме, Сет Роген (Пумба), Билли Айкнер (Тимон), Джон Оливер (попугай Зазу), Эрик Андре (гиена Азизи), Чиветел Эджиофор (Шрам), Джон Кани (Рафика) и др.

Премьера фильма запланирована на лето 2019 года. Оригинальный мультфильм вышел в 1994 году.





