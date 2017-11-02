Время в Ереване: 11:07:36,   2 Ноябрь

В здании службы безопасности Центра креативных технологий «Тумо» обнаружена гюрза


Как передает МЧС Армении, 2-го октября в 11:38 поступил сигнал о том, что в здании службы безопасности Центра креативных технологий "Тумо", расположенного по адресу Алабяна 16, замечена змея, для поимки которой требуется помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехал один боевой расчет.

Спасатели поймали гюрзу и перевезли ее в безопасное место.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации