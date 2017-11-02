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Представитель ЮНИСЕФ гордится армянскими реформами в области ухода за детьми и инклюзивного образования


Армянские  реформы в области ухода за детьми и инклюзивного образования дают повод для гордости. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе Международной конференции "Право ребёнка жить в семье" сказала руководитель ереванского офиса ЮНИСЕФ Таня Радочай. Международная конференция «Право ребенка жить в семье» стартовала сегодня в Ереване. Среди ее участников - представители сферы по защите прав детей из более чем десяти стран Европы и Центральной Азии. 
Армения ещё очень многое предстоит сделать в деле защиты прав детей,
"Несмотря на значительные успехи, достигнутые в последние годы, в деле защиты прав детей Армении предстоит долгий путь. И сегодняшний процесс реформирования системы защиты прав детей является лишь одним из шагов на этом пути", - сказала Радочай. 

Радочай также отметила, что нынешние процессы реформирования системы защиты прав детей в Армении являются логическим продолжением процесса, начатого в середине 2000-ых годов. 

"В период с 2005 по 2007 год из 12 тысяч детей проживающих в армянских центрах круглосуточного ухода 8 тысяч детей были расселены или в семьи, или в центры не с круглосуточной системой контроля, однако после этого в силу экономических трудностей процесс застопорился", - сказала она. 

По мнению Радочай, одной из самых крупных проблем в сфере защиты прав детей, в Армении и в регионе в целом, является их нахождение в  особо крупных учреждениях с системой  круглосуточного ухода за детьми.  

"Несмотря на годы реформ, крупные центры по круглосуточному уходу за детьми всё ещё продолжают играть серьезную роль в странах Восточной Европы, на Кавказе и в Центральной Азии. Давно известно, что круглосуточный контроль плохо влияет психику ребенка и имеет негативные последствия ", - сказала Радочай.

По ее словам, институциональный уход особенно вреден для малышей до трех лет, потому что дети в этот период особенно уязвимы и нуждаются в индивидуальном подходе и воспитании. Она добавила, что институциональный уход оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь детей, приводит к формированию у них низкой самооценки и потере доверия к окружающему миру. 

Согласно официальным данным на конец 2016 года, в восьми детдомах Армении проживает 810 детей. Еще 609 детей являются воспитанниками восьми домов-интернатов по опеке и защите детей. 

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