Министр ИД Азербайджана встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Москве

Министр ИД Азербайджана Мамедьяров встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Москве, 16 ноября. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентствоTrend, ссылаясь на заявление Мамедьярова.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Мамедьяров заявил, что может встретиться со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном 16 ноября, в Москве, в рамках переговоров с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом глава азербайджанского внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции по итогам встречи с руководителем МИД Черногории Срджаном Дармановичем. Мамедъяров отметил, что встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ 16 ноября в Москве. По его словам, вопрос встречи с Налбандяном решится в ходе встечи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.