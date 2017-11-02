Серж Саргсян затронул вопрос о необходимости поисков альтернативы Верхнему Ларсу

Грузинская сторона цивилизованно выполняет свои обязательства по обеспечению торговых отношений Армении со странами ЕАЭС, равно как и другие обязательства. Как передает «Арменпресс», во время интервью были затронуты многие вопросы, касающиеся, в том числе, предстоящего в ноябре подписания соглашения между Арменией и ЕС.

Как сказал президент Армении Серж Саргсян, в данный момент между Арменией и странами ЕАЭС нет другого пути, кроме как через территорию Грузии.

В частности, во время интервью прозвучали следующие вопросы и ответы:

Господин президент, Армения стала полноправным членом Таможенного союза в 2015 году, но уникальность этого случая состоит в том, что у нее нет сухопутной границы ни с одной из стран союза. Более того, в настоящее время нет даже железнодорожного сообщения. Поэтому мы знаем, что в Армении многие сомневались, нужно ли вступать в Таможенный союз. Чего больше сейчас, спустя два года? Мы понимаем, что Россия и Армения — стратегические союзники, в этом, безусловно, есть политическая составляющая, но о каких результатах можно говорить с точки зрения экономики?

Серж Саргсян: Да, многие сомневались, но большинство — нет. Поэтому тут говорить о правильности вступления Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не приходится, и результаты об этом говорят. Мы сделали правильный выбор, первые результаты мы видим. Во-первых, начиная с 2016 года экономическая ситуация у нас стабилизировалась. Был маленький, но все же рост. За восемь месяцев этого года мы имеем около 5% роста ВВП. В прошлом году у нас был большой прирост поставок экспортных товаров как в Россию, так и на рынки стран ЕАЭС, и по результатам восьми месяцев 2017-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы имеем здесь прирост чуть больше 34%, взаимный товарооборот стран — членов ЕАЭС с третьими странами вырос более чем на 25%.

Мы сегодня были в компании Spayka, которая, наверное, является крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции из Армении в Россию. Я спрашивал, в первую очередь, вот о чем: мы разделены Грузией, она — часть зоны свободной торговли с Европейским союзом. Узнал от них, что нет никаких проблем. Действительно, товарооборот растет, и планируется, что будет расти очень сильно. Тем не менее, фактор Грузии и пересечения этой территории изначально предусматривался? Он мог стать тормозом в развитии торговли между Россией и Арменией как единой таможенной территории?

Серж Саргсян: Если бы у нас отношения с Грузией были плохие, конечно, мог бы. Но у нас не было таких случаев. В настоящее время Армения не имеет возможности вести торговые отношения (со странами ЕАЭС) иначе как через Грузию. Изначально те люди, которые занимались вопросами формирования становления и Таможенного союза, и Евразийского экономического союза, наверное, думали, что это — большое препятствие. Но после того, как они спокойно разобрались, поняли, что это не так. Конечно, это может быть в некотором смысле таким техническим барьером, но его можно преодолеть. Торгово-экономические обороты показывают, что грузинская сторона очень порядочно выполняет свои как соседские, так и другие обязательства. Поэтому, конечно же, здесь барьер — это не очень хорошая по качеству дорога. Я имею в виду, горная дорога: ливни, снегопады и все остальное. Сейчас думаем, как сделать еще вторую дорогу.

Вы знаете, предприниматели рассказали мне вещи, которые на меня очень сильное впечатление произвели. Доставка сельскохозяйственной продукции, а это чем быстрее, тем лучше, несравнимо упростилась, но все равно на границе между Грузией и Россией в Верхнем Ларсе армянская продукция идет без досмотра, без пошлины, грузинская — подвергается таможенному досмотру, а им приходится стоять в одной очереди зачастую.

Серж Саргсян: Да. Конечно, мы периодически эти вопросы поднимаем. Нам с одной стороны нужно улучшить работу пропускных пунктов, с другой — найти альтернативные формы доставки этой продукции на российский рынок. Не всегда все получается, и для усовершенствования любой работы нужно время».