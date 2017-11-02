Президент Армении Серж Саргсян исключил возможность наличия в предстоящем соглашении между Арменией и ЕС противоречий с ЕАЭС

Президент Армении Серж Саргсян дал эксклюзивное интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу. Как передает «Арменпресс», во время интервью были затронуты многие вопросы, касающиеся, в том числе, предстоящего в ноябре подписания соглашения между Арменией и ЕС.

Как сказал президент Армении Серж Саргсян, подписание соглашения между Арменией и ЕС имеет целью углубление сотрудничества с этой структурой.

В частности, во время интервью прозвучали следующие вопросы и ответы:

- В этом месяце Армения, как ожидается, подпишет соглашение с ЕС. Могли бы вы в целом охарактеризовать, о чем оно? Касается ли экономики, или, скорее, неких политических отношений между Арменией и ЕС вообще?

Серж Саргсян: Это соглашение за последний месяц вполне объективно комментируется в российской прессе. Там все очень подробно описывается. По сути, это углубление сотрудничества с ЕС. В первую очередь — модернизация нашего общества. Там эффективное управление, права человека; экономики почти не касается. Я говорю «почти», потому что там, на самом деле, есть пункт, согласно которому обязательства по этому соглашению ни в коей мере не могут противоречить обязательствам, которые ранее взяла на себя Армения.

По Таможенному союзу в рамках Евразийского экономического союза?

Серж Саргсян: Не могут противоречить обязательствам по другим интеграционным объединениям. То есть там противоречий не может быть. В нашей стране будут действовать те законы, те соглашения, договоры, которые мы подписываем в рамках Евразийского экономического союза. Ведь существенной разницы нет. Россия — член ВТО, мы — член ВТО, Казахстан, Киргизия — тоже. В конце концов, я думаю, Евразийский экономический союз придет к тому, что будет действовать по правилам Всемирной торговой организации, по тем правилам, по которым сейчас работают европейцы. Там, конечно, есть и другие моменты: технические правила, многое другое... Но ничего противоречащего ЕАЭС нет.

Я уже знаю, что в соглашении между Арменией и ЕС не ставится вообще вопрос о зоне свободной торговли, потому что наверняка для армянских партнеров по ЕАЭС он был бы чувствительным. Все-таки важна единая таможенная граница, ее отсутствие между членами Евразийского экономического союза. Еще один вопрос по поводу того, что касается общей таможенной политики: мы наблюдали, какую пользу, какой, действительно, рост взаимной торговли сейчас происходит между Россией и Арменией, наверняка он приносит деньги в Вашу страну. Но что касается общей таможенной политики Евразийского союза, насколько это гладкая тема? России, например, нужно защищать своих производителей автомобилей, а вот Армении — наоборот?

: Такие вопросы, конечно, могут быть. У нас разные страны, разные возможности. С другой стороны, если ты хочешь пользоваться преимуществами большого рынка, ты должен в чем-то идти на уступки, но все это временные явления. Я думаю, что, в конце концов, мы придем к тому уровню тарифов, которые у нас есть с ВТО. Я еще раз говорю: Россия — член ВТО, мы — тоже. Да, каждая из наших стран получила в разное время разные тарифы, но все равно это не будет препятствием для развития экономики. То есть польза от этого всего комплекса больше, чем урон от отдельных (вопросов, позиций).