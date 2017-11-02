Патриарх Кирилл пригласил Илию II в Москву

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пригласил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II в Москву для участия в торжествах по случаю 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви 4 декабря, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте Московского Патриархата.

Приглашение от Кирилла настоятелю Грузинской православной церкви передал председатель одела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Волоколамский Иларион, посетивший Тбилиси с однодневным визитом.

Илия II поблагодарил за приглашение и сказал, что посетит Москву, если ему позволит здоровье.





