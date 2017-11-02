Chanel предложила женщинам самоопределиться

Chanel выпустила сезонную коллекцию косметики Collection Libre, основным продуктом которой стала классическая красная помада. Как передает Арменпресс, об этом представитель модного дома сообщил корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 1 ноября.

Помаду представили в четырех разных оттенках красного. В Chanel напомнили, что именно благодаря Габриэль Шанель алые губы вошли в моду. « Жизнь в красных тонах предполагает не только алую помаду каждый день, но и выбор собственного цвета», — отметили в компании.

Еще одним продуктом новой линейки стали тени для век Trait de Caractere.

Модный дом Chanel основан модельером Габриэль (Коко) Шанель во Франции в 1909-м, годом позже открылся первый магазин. В 1921 году Шанель вместе с парфюмером Эрнестом Бо выпустила первый аромат марки — Chanel №5. Первые драгоценности от Chanel появились в 1932 году, первые часы — в 1987-м. В настоящее время дом производит одежду, обувь, аксессуары, косметику и ювелирные изделия для женщин, а также парфюмерию и часы для женщин и мужчин.