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Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации


Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении, в период с ноября 2017 г. по январь 2018 г. будет проведен зимний призыв на действительную военную и альтернативную службу лиц мужского пола, которым исполняется 18 лет до 31 декабря 2017 г. включительно, а также право на отсрочку завершается до 31 декабря 2017 г. включительно.

Согласно указу, в январе должна быть обеспечена демобилизация военнослужащих, прошедших в установленный срок обязательную военную и альтернативную службу.

Правительству Армении предлагается в двухнедельный срок после вступления указа в силу принять соответствующее решение для его применения. Указ вступает в силу на следующий день после официальной публикации.

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