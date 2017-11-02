Москвичи выстраиваются в очередь за iPhone X за три дня до старта продаж

Москвичи, несмотря на холодную погоду, начали занимать очередь за iPhone X за три дня до официального старта продаж, как передает Арменпресс, об этом сообщила РИА Новости представитель ритейлера re:Store Людмила Семушина.

"Если судить по перекличке очереди, которая самоорганизовалась уже во вторник, вчера там было 267 человек", — сказала Семушина.

"Это первый раз, когда толпа собирается за такой срок и первый раз, когда их так много. Обычно очередь за сутки составляет порядка 50 человек, а уже перед самым открытием продаж составляет такое количество", — отметила собеседник агентства.

Судя по сообщениям поклонников Apple в социальных сетях, люди в очереди планируют заработать на этом, продав свои места за 50-60 тысяч рублей.