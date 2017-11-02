Компания Facebook сообщила о росте прибыли на 79%

Чистая прибыль американской компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, за третий квартал текущего года выросла на 79% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом говорится в опубликованной в среду корпоративной отчетности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как следует из документа, чистая прибыль компании за три месяца, завершившиеся 30 сентября, достигла $4,71 млрд, или $1,59 за акцию. В третьем квартале 2016 года данный показатель составил примерно $2,63 млрд, или 90 центов за акцию.

Общая выручка за отчетный период выросла более чем на 47%, превысив $10,3 млрд. Данные результаты превзошли ожидания аналитиков, прогнозировавших выручку в размере около $9,8 млрд. Число пользователей социальной сети по всему миру превысило 2,07 млрд человек, увеличившись за год на 16%.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, такого успеха компании удалось добиться в основном за счет размещения рекламы. Выручка от соответствующих объявлений в соцсети за указанный квартал возросла на 49% по сравнению с прошлогодним показателем, составив $10,1 млрд. 88% от этой суммы пришлось на доходы от рекламы в мобильном приложении.



