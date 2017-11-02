В Армении военнослужащие ЮВО начали облагораживать воинские мемориалы и памятники ко Дню народного единства

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, начали восстановление и облагораживание памятников, захоронений и мемориалов русским воинам. Мероприятие проводится по инициативе командования соединения в преддверии празднования Дня народного единства, передает Арменпресс.

В Гюмрийском военном гарнизоне, Ширакской и Лорийской областях военнослужащие соединения проводят работы по очистке, ремонту и покраске памятников на мемориальных комплексах «Воинская Слава», «Холм Чести» и других воинских захоронениях. В закрытых военных городках военной базы реставрируются постаменты.

4 ноября в г. Гюмри в военном городке «Большая крепость» в храме святой мученицы царицы Александры помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей (Вац) проведет с офицерами, членами их семей и вновь прибывшими военнослужащими литургию.