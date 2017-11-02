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Армения намерена всегда владеть атомной энергетикой: премьер-министр Армении Карен Карапетян


Атомная энергия Армении нужна всегда. Армения намерена всегда владеть атомной энергетикой.  Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 2 ноября премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Он подчеркнул, что работу АЭС, как и предполагалось ранее, планировалось продлить как минимум до 2027 года. «У нас здесь много ресурсов и кадров. Вопрос энергетической безопасности для нас очень важен, поэтому АЭС хотим иметь всегда», - добавил Карапетян.

Напомним, что работы по продлению жизни действующего, 2-го энергоблока Армянской АЭС планируется завершить до 2020 года. Работа ведётся на средства Правительства России – кредитную линию (до $270 млн) и грант (до $30 млн).

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