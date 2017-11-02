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Первый рейс из Капанского аэропорта планируется совершить в мае будущего года


Первый рейс в Ереван из Капанского аэропорта планируется совершить в мае будущего года. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал губернатор Сюника Ваге Акопян.

 «Первый рейс в Ереван из Капанского аэропорта планируется совершить в мае будущего года, мы уже купили самолет, и все необходимое для реэксплуатации аэропорта имеется»,- сказал губернатор Сюника Ваге Акопян.

По его словам, в данный момент купленный самолет находится в Чехии, он будет доставлен в Армению в марте будущего года.

19-местный самолет марки L-410 куплен у чешской авиакомпании, его стоимость - 5.5 млн евро. 1,5 млн евро заплатил Медно-молибденовый комбинат Зангезура, остальное будет гаситься лизингом.

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