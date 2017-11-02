Армянские бизнесмены воспользуются услугами железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, если это будет им выгодно: премьер-министр Армении Карен Карапетян

Армянские бизнесмены воспользуются услугами железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, если это будет им выгодно. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал на итоговой пресс-конференции 2-го нября.

«Будем ли мы пользоваться услугами железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, зависит от предложения. Армянские бизнесмены воспользуются услугами железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, если это будет им выгодно»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Комментируя вопрос программы строительства железной дороги Иран-Армения, премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что надо, прежде всего, подсчитать стоимость перевозок и сравнить ее со стоимостью автотранспортных перевозок.

«Надо исходить из деловой логики, строительство железной дороги Иран-Армения – не самоцель, надо учесть все факторы: потоки сотрудничества с ИРИ, трассу Север-Юг, СЭЗ в Мегри. Когда мы будем иметь все эти индикаторы, тогда и обсудим вопрос»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.