Госаппарат в Армении значительно больше, чем необходимо: Премьер-министр Армении Карен Карапетян

Госаппарат в Армении значительно больше, чем необходимо. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, комментируя сокращения штатов в системе госуправления.

«Все вы требуете от нас эффективной работы, требуете, чтобы чиновники исполняли на местах свои обязанности. Сокращая 5500 человек, мы не убираем лучших из них»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, чаще всего сокращают наиболее слабых сотрудников.

Как сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, невозможно построить хорошую страну, не имея хорошего управления. «Это догма, нельзя иметь хорошие результаты, управляя приблизительно. Государству предстоят большие свершения. Я сторонник того, что в бизнесе главная функция государства – не мешать бизнесу. Сегодня мы часто становимся для бизнеса катализатором и помощником. Как только ситуация с бизнесом стабилизируется, мы не будем ему мешать»,- сказал он.