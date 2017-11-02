Показатель запланированных инвестиционных программ до конца года достигнет почти 100%: премьер-министр Армении

За первые 8 месяцев текущего года правительство осуществило около 45% из обещанных инвестиций в размере 850 млн долларов, а именно, инвестиций было сделано в размере 376 млн долларов. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал на итоговой пресс-конференции 2-го нября.

Армения в 2017 году стала больше импортировать, но большая часть приходится на сырье и оборудования для национальной промышленности.

В частности, прямые иностранные инвестиции (не считая зарубежных кредитных программ) в эти месяцы выросли на 26,6%, составив $328,1 млн. Основные инвестиции поступили из России ($200 млн). На Германию пришлось 15,7 млн, Ливан – 7,8 млн, Францию – 7 млн.

Крупные инвестпрограммы идут и через офшоры: острова Джерси ($65,3 млн – программа Амулсарского золотого рудника международной компании Lydian International) и Кипр — $11,2 млн.

А в сумме инвестиции, по данным правительства, достигли за 8 месяцев $834 млн (включая местные инвестиции и зарубежные кредиты). В том числе инвестиции в энергетику составили $220 млн, в сельское хозяйство — $101 млн.

Заявленные цифры подтверждаются качественным изменением структуры импорта, добавил премьер-министр.

Так, в январе-сентябре 2017 года импорт вырос на 23,2% и составил порядка $2 млрд 821 млн. Половина пришлась на оборудование и сырье. Иными словами, республика импортирует не только еду, одежду, но и средства, чтобы производить самой – и эти товары, и многие другие.

Инвестиции заработают в полную силу в последующие годы, но уже в январе-сентябре 2017 году промышленное производство выросло на 11,9%, а выработка электроэнергии – на 6,5%.

«Здесь есть цифры, которые совпадают с показателями Статслужбы, есть такие, которые не совпадают. Хочу вас уверить, что мы завершим все намеченные программы до конца года. По части запланированных инвестиционных программ до конца года показатель достигнет почти 100%, если не полных 100%»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.