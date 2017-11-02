В конгрессе США санкционировали отзыв паспортов за связи с терроризмом

Палата представителей конгресса США в среду утвердила законопроект, который разрешает госдепартаменту лишать американского паспорта за связи с терроризмом, свидетельствуют результаты голосования, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Проект был представлен членом комитета по иностранным делам Тедом По в январе. Документ, который дополняет закон о паспорте от 1926 года и "дает указание госдепартаменту отказывать в выдаче паспорта лицу, который является членом, связано или оказывает материальную поддержку террористической организации", а также позволяет отозвать паспорт у таких лиц.

Документ должен пройти теперь голосование в сенате, после чего поступит на подпись президенту.