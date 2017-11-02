Мы в определенной степени изменили фон для активизации внутренних инвесторов: Премьер-министр Армении Карен Карапетян

«Клуб инвесторов Армении» в ближайшие 10-12 дней четко представит программу инвестиций. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал на итоговой пресс-конференции 2-го ноября. «Когда мы создали «Клуб инвесторов Армении», все на второй день спрашивали, где же инвесторы? «Клуб инвесторов Армении» в ближайшие 10-12 дней четко представит программу инвестиций»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, экономическое положение в Армении следует оценивать как управляемое и перспективное. «Не говорю, что все проблемы решены. Для того, чтобы привести иностранного инвестора, мы, прежде всего, должны создать среду. В этом отношении, важно активизировать внутренних инвесторов. Мы в определенной степени изменили фон для активизации внутренних инвесторов»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, в этом году предвидится рост уровня инфляции на 0,6-0,8%, и он не согласен с тем, что социальное положение населения ухудшилось.