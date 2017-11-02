Премьер-министр Армении Карен Карапетян ответил на вопрос о том, желает ли он занимать эту должность после 2018 года

Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает безрезультативным и разговоры о том, нет ли между ним и президентом Сержем Саргсяном договоренности о том, что после 2018 года Карен Карапетян перейдет на должность вице-премьера. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на итоговой пресс-конференции 2-го нября.

«У нас не было подобного рода обсуждений», – заявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр Армении Карен Карапетян в ответ на вопрос, соответствуют ли действительности слухи о том, будто между ним и президентом Армении Сержем Саргсяном достигнута договоренность, что в 2018 году он займет пост вице-премьера.

«Я многократно отвечал на данный вопрос. После 9 апреля 2018 года Республиканская партия Армении совместно с партнером по коалиции выдвинет своего кандидата на пост премьера РА. Подобного рода обсуждений мы не проводили, посему говорить о каких бы то ни было договоренностях бессмысленно», – сказал Карен Карапетян.

В ответ на вопрос, желает ли он после апреля 2018 года оставаться на посту премьера Армении и какие у него цели, Карен Карапетян сказал: «Я четко заявлял, что готов продолжить свою работу, в рамках своих возможностей. Что я хочу делать? Возможно, это прозвучит несколько громогласно, но служить нашей стране. Я уверен, что у нас может быть лучшая страна».