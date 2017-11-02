Готовы сделать все, чтобы призывники зимнего призыва могли воспользоваться программой «Это я»: министр обороны Армении Виген Саргсян

Министерство обороны Армении сделает все для того, чтобы призывники могли воспользоваться программой «Это я» уже в течение зимнего призыва 2017 года. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр обороны Армении Виген Саргсян, представляя проект решения правительства об организации зимнего призыва 2017 года.

По его словам, Министерство обороны сделает все, чтобы были своевременно приняты механизмы реализации программы, подзаконные акты и соотечественники, желающие служить на переднем крае, воспользовались программой. Правительство одобрило представленный проект.

Зимний призыв будет проводиться с ноября 2017 по январь 2018 г.