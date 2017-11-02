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Животные в зоопарке Далласа отметили Хэллоуин


Дух Хэллоуина в зоопарке Далласа ощутили даже животные — на праздник они получили тыквы. Смотрите на видео, что обитатели зоопарка сделали со своими подарками, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Гиппопотамы, слоны и львы удивились неожиданным подаркам и с интересом их раздавили. А гигантские галапагосские черепахи устроили у тыкв настоящее сражение.



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