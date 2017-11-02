Животные в зоопарке Далласа отметили Хэллоуин
Дух Хэллоуина в зоопарке Далласа ощутили даже животные — на праздник они получили тыквы. Смотрите на видео, что обитатели зоопарка сделали со своими подарками, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Гиппопотамы, слоны и львы удивились неожиданным подаркам и с интересом их раздавили. А гигантские галапагосские черепахи устроили у тыкв настоящее сражение.
- 15:14 Бейонсе сыграет в киноверсии "Короля Льва"
- 14:37 Пучдемон с четырьмя советниками не явились в суд в Мадриде
- 14:25 Президент Армении Серж Саргсян исключил возможность наличия в предстоящем соглашении между Арменией и ЕС противоречий с ЕАЭС
- 14:20 Патриарх Кирилл пригласил Илию II в Москву
- 14:09 Chanel предложила женщинам самоопределиться
- 13:59 Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации
- 13:58 Москвичи выстраиваются в очередь за iPhone X за три дня до старта продаж
- 13:50 Армения намерена всегда владеть атомной энергетикой: премьер-министр Армении Карен Карапетян
- 13:49 Компания Facebook сообщила о росте прибыли на 79%
- 13:47 В Армении военнослужащие ЮВО начали облагораживать воинские мемориалы и памятники ко Дню народного единства
- 13:40 Николай Рыжков и российские депутаты посетили Мемориал жертвам Геноцида армян в Цицернакаберде
- 13:35 Первый рейс из Капанского аэропорта планируется совершить в мае будущего года
- 13:30 Армянские бизнесмены воспользуются услугами железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, если это будет им выгодно: премьер-министр Армении Карен Карапетян
- 13:25 Госаппарат в Армении значительно больше, чем необходимо: Премьер-министр Армении Карен Карапетян
- 13:20 Показатель запланированных инвестиционных программ до конца года достигнет почти 100%: премьер-министр Армении
- 13:09 Бако Саакян принял делегацию организации АРИ
- 13:04 Мы в определенной степени изменили фон для активизации внутренних инвесторов: Премьер-министр Армении Карен Карапетян
- 13:03 В конгрессе США санкционировали отзыв паспортов за связи с терроризмом
- 12:53 Премьер-министр Армении Карен Карапетян ответил на вопрос о том, желает ли он занимать эту должность после 2018 года
- 12:46 Готовы сделать все, чтобы призывники зимнего призыва могли воспользоваться программой «Это я»: министр обороны Армении Виген Саргсян
- 12:37 Животные в зоопарке Далласа отметили Хэллоуин
- 12:33 Экономическая активность выросла на 5.1%: Премьер-министр Армении Карен Карапетян представил основные экономические показатели
- 12:30 Артур Петросян огласил состав сборной Армении
- 12:26 Гендерное неравенство в мире увеличилось в 2017 году впервые за десятилетие
- 12:18 Намечается пакет документов, предполагающих либерализацию визового режима с ЕС: замминистра ИД Армении Карен Назарян
- 12:09 В США стартует 58-дневная акция памяти жертв стрельбы в Лас-Вегасе
- 12:00 Пресс-конференция премьер-министра Армении Карена Карапетяна: Прямой эфир
- 11:50 Ближайшие 5 дней в Армении будут довольно теплыми и солнечными
- 11:46 Армения, и Евросоюз на самом высоком уровне заявили, что готовы к подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в ноябре: замминистра ИД Армении Карен Назарян
- 11:41 Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку
- 11:33 ЕС является одним из основных политических и торговых партнеров Армении: замминистра ИД Армении Карен Назарян
- 11:32 В Армении началась очистка полигонов ЮВО
- 11:18 Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил найти пути для сохранения тарифов на водопользование на нынешнем уровне
- 11:17 Стоимость сделки с Турцией по С-400 превышает $2 млрд
- 11:10 В Индии родился ребенок с двумя головами
18:19, 30.10.2017
Просмотрели 1953 раз Вооруженный ножом человек взял в заложники одного ребенка в детском саду «Манушак» города Армавир
21:28, 27.10.2017
Просмотрели 1237 раз Президент Армении направил поздравительное послание президенту Туркменистана
15:24, 26.10.2017
Просмотрели 1192 раз Умер художник Саро Галенц
19:50, 27.10.2017
Просмотрели 1148 раз Из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 7
18:58, 27.10.2017
Просмотрели 1127 раз Министр иностранных дел Армении принял членов Палаты депутатов Мексиканских Соединенных Штатов