Животные в зоопарке Далласа отметили Хэллоуин

Дух Хэллоуина в зоопарке Далласа ощутили даже животные — на праздник они получили тыквы. Смотрите на видео, что обитатели зоопарка сделали со своими подарками, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Гиппопотамы, слоны и львы удивились неожиданным подаркам и с интересом их раздавили. А гигантские галапагосские черепахи устроили у тыкв настоящее сражение.