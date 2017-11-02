Экономическая активность выросла на 5.1%: Премьер-министр Армении Карен Карапетян представил основные экономические показатели

Премьер-министр Армении Карен Карапетян созвал пресс-конференцию, посвященную своей деятельности в течение года, на которой он представил основные экономические показатели и планы на 2016 год. Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что, по сравнению с 2017 годом, в 2018 году прогнозируется рост доходов на 8%, дефицит бюджета в 3,8%, рост расходов – на 7,7%.

«В первые 9 месяцев текущего года экономическая активность выросла на 5.1%, причем в промышленности зарегистрирован рост на 11.9%, в торговом обороте – на 12.5%, в производстве электроэнергии – на 6.5%. Средняя номинальная заработная плата выросла на 2.4%, внешний товарооборот – на 21.7%», - сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, ВВП в сельском хозяйстве снизился на 9.9%, строительство отметило спад на 6.4%.

Как сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, экспорт вырос на 19.1%, импорт – на 23.2%.

По его словам, за первые 10 месяцев текущего года возврат по части НДС составил 49 млрд 700 млн драмов. «Важно отметить, что по заявкам до 20 млн драмов возврат по части НДС осуществляется в течение 4 рабочих дней, вместо прежних 90»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, налоговые проверки сократились на 48%.