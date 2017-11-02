Артур Петросян огласил состав сборной Армении
12:30, 2 Ноябрь, 2017
Главный тренер сборной Армении Артур Петросян огласил состав команды для подготовки к товарищеским матчам против команд Беларуси (9 ноября) и Кипра (13 ноября). К предстоящим играм будут готовиться 24 футболиста. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФФА.
В заявку не попал получивший травму полузащитник украинской «Стали» Гор Малакян. Команда Армении с 6-го ноября начнет тренировочный сбор.
Вратари: Арсен Бегларян («Алашкерт»), Гор Манукян («Пюник»), Арман Меликсетян («Арарат»).
Защитники: Вараздат Ароян («Урал», Россия), Гаэль Андонян («Марсель», Франция), Оганес Амбарцумян («Вардар», Македония), Гагик Дагбашян («Алашкерт»), Артак Едигарян («Алашкерт»), Айк Ишханян («Гандзасар-Капан»), Артем Микаелян, Роберт Дарбинян (оба – «Ширак»).
Полузащитники: Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед», Англия), Камо Оганесян («Торпедо-БелАЗ», Беларусь), Эдгар Малакян («Сталь», Украина), Маркос Пиззелли («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Арас Озбилиз («Бешикташ», Турция), Гегам Кадимян («Ворскла», Украина), Артак Григорян, Артем Симонян (оба – «Алашкерт»), Эрик Варданян («Пюник»), Румян Овсепян («Бананц»).
Нападающие: Тигран Барсегян («Вардар», Македония), Руслан Корян («СКА-Хабаровск», Россия), Саркис Адамян («Ян Регенсбург», Германия).