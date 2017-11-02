Гендерное неравенство в мире увеличилось в 2017 году впервые за десятилетие

Ситуация с гендерным неравенством в мире ухудшилась в 2017 году впервые за всю историю подсчета этого показателя, показывает Global Gender Gap Index (индекс гендерного разрыва), который с 2006 года публикует Всемирный экономический форум (ВЭФ). Разрыв между мужчинами и женщинами в 2017 году удалось нивелировать на 68% против 68,3% в 2016 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Отмечается, что показатели ухудшились во всех четырех основных областях: образование, здравоохранение и выживание, экономика и карьера, а также политические права. Особенное беспокойство экспертов вызывают последние две области, где наблюдался самый большой гендерный разрыв, но при этом и самый существенный прогресс за последние годы.

При текущих темпах для устранения неравенства потребуется 100 лет против 83 в прошлом году. В сфере трудоустройства на это потребуется 217 лет.

Ни одной стране мира пока не удалось достичь полного равенства между полами. Ближе всего к этому подошла Исландия - ей удалось закрыть 88% гендерного разрыва. За ней следуют Норвегия, Финляндия, Руанда и Швеция. В первую десятку вошли также Никарагуа, Словения, Ирландия, Новая Зеландия и Филиппины.

Лучший результат в G20 показали Франция и Германия - 11-я и 12-я позиции соответственно. США опустились с 45-го на 49-е место.

Отмечается, что в мире есть 27 стран, преодолевших гендерное неравенство в образовании - это на 3 больше, чем в прошлом году. Тем временем число государств, полностью устранивших разрыв между мужчинами и женщинами в сфере медицины и выживания, снизилось на 4, до 34. Всего 6 стран мира имеют 100%-ный показатель в обеих категориях.

Ни в одной стране мира нет равенства в экономической сфере, однако 13 государств сумели преодолеть разрыв более чем на 80%. Наконец, хуже всего дело обстоит с политическими правами - только Исландии удалось сократить разницу более чем на 70%.

Россия в общем рейтинге рухнула с 49-го на 71-е место из-за существенной потери позиций в сфере экономики и образования. Тем не менее, в образовании страна имеет практически идеальные показатели равенства, как и в медицине. По медицинским показателям (смертность младенцев, продолжительность жизни мужчин и женщин) РФ занимает 1-е место в мире.

Вместе с тем ситуация по политическому критерию гендерного равенства в России удручает - страна занимает 121-е место в мире из 144 возможных. Во многом это вызвано тем, что за последние 50 лет страной ни разу не правила женщина.

Эксперты ВЭФ отмечают, что сокращение гендерного неравенства в плане вовлеченности в экономическую деятельность на 25% к 2025 году позволить увеличить глобальный ВВП на $5,3 трлн.