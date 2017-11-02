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Намечается пакет документов, предполагающих либерализацию визового режима с ЕС: замминистра ИД Армении Карен Назарян


Обязательства по началу диалога вокруг либерализации визового режима с ЕС Армения и ЕС предприняли еще во время Рижского саммита в 2015 году. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2018 год на совместном заседании Постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал замминистра ИД Армении Карен Назарян.

«Обязательства по началу диалога вокруг либерализации визового режима с ЕС Армения и ЕС предприняли еще во время Рижского саммита в 2015 году. Диалог представляет собой программу действий, которые должны быть обсуждены с странами-членами ЕС. Это предполагает ряд законодательных изменений, котрые должна будет произвести Армения», - сказал замминистра ИД Армении Карен Назарян. По его словам МИД и другие ведомства Армении по разнымповодам напоминают европейской стороне об этом вопросе.

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