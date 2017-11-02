В США стартует 58-дневная акция памяти жертв стрельбы в Лас-Вегасе

Памятная акция в честь жертв стрельбы в Лас-Вегасе стартует в ночь на четверг в США: более 50 зданий и сооружений будут подсвечивать оранжевым цветом в течение 58 дней, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание New York Times.

Отмечается, что здания будут подсвечивать оранжевым цветом, который символизирует пламя свечи.

Всего акция, организованная некоммерческой группой "Каждый город за безопасность оружия", затронет 19 штатов, в том числе Нью-Йорк, Техас, Колорадо, Оклахому. Эта организация выступает за меры, которые позволят снизить в стране уровень насилия с применением огнестрельного оружия. Ежегодно от такого насилия в США погибают около 33 тысяч человек, напоминает New York Times.

Месяц назад Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек на концерте в Лас-Вегасе.