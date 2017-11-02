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Пресс-конференция премьер-министра Армении Карена Карапетяна: Прямой эфир


Премьер-министр Армении Карен Карапетян созвал  пресс-конференцию, посвященную своей деятельности в течение года.

«Арменпресс» представляет ход пресс-конференции в прямом эфире радиостанции  «1in.am».



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