Ближайшие 5 дней в Армении будут довольно теплыми и солнечными. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

С 3-го по 5-е ноября в Армении ожидается погода без осадков. Как сообщает Армгидрометцентр, со 2-го ноября температура воздуха понизится на 2-4 градуса, а потом постепенно повысится на 2-3 градуса. Ветер западный с порывами до 3-8 м/с.При этом, 6-го ноября, в большинстве регионов и Ереване ожидается дождь.В ближайшие дни воздух в армянской столице днем будет прогреваться до 16-18 градусов, а ночью – до 6-8 градусов.