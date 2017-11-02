Армения, и Евросоюз на самом высоком уровне заявили, что готовы к подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в ноябре: замминистра ИД Армении Карен Назарян

Армения, и Евросоюз на самом высоком уровне заявили, что готовы к подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в ноябре. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2018 год на совместном заседании Постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал замминистра ИД Армении Карен Назарян.

«Как сказал президент Армении Серж Саргсян, мы готовы к подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в ноябре. Наши партнеры в ЕС уверяют, что процесс продвигается в соответствии с планом. Не представляю, что еще можно сказать, чтобы опровергнуть все сомнения, которые высказываются по этому поводу»,- сказал замминистра ИД Армении Карен Назарян.

«Одним из важнейших достижений 2017 года стало завершение переговоров вокруг нового рамочного соглашения Армении с ЕС. В эти дни доведена до завершающей стадии разработка еще одного документа – согласованы приоритеты партнерства Армении и ЕС на 2017-2020 годы. Завершены переговоры по поводу Соглашения об общей авиационной зоне», – сказал замглавы МИД Армении.

Карен Назарян напомнил, что ЕС оказал содействие реализуемым в Армении избирательным реформам, в частности в вопросе приобретения технического оборудования.

Что же касается осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая состоялась в Страсбурге 9-13 октября, он отметил, что имеются ощутимые достижения благодаря работе делегации НС РА.

«В начале года были завершены переговоры с ЕС вокруг нового правового документа – Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. А 21 марта 2017 года Армения и ЕС парафировали соглашение», – напомнил замминистра.

По его словам, и Армения, и Евросоюз на самом высоком уровне заявили, что готовы к подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в ноябре.

«Что же касается комиссара ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнеса Хана, что он заявил, что соглашение будет подписано на саммите», – подчеркнул Карен Назарян.

Назарян также прокомментировал и реакцию на интервью комиссара Евросоюза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнеса Хана, во время которого он якобы выразил опасения относительно того, что подписание соглашения может быть отложено. "Я лично видел его интервью, и он говорит, что соглашение будет подписано на саммите либо в его рамках. Другое дело, что его слова иначе интерпретируются или переводятся", - сказал Назарян.