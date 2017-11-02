Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку. Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.

Глава военного ведомства покинул свой пост на фоне скандала — его обвинили в неподобающем поведении в общении с журналисткой. Инцидент произошел более десяти лет назад — политик якобы положил руку женщине на колено, что расценивается как сексуальные домогательствы.

"В последнее время появился ряд обвинений относительно в том числе моего поведения в прошлом. Многие из этих обвинений — неправда, но я признаю, что в прошлом вел себя неподобающим для Вооруженных сил, которые я имею честь представлять, образом. Я сделал выводы и поэтому подаю в отставку", — говорится в заявлении Фэллона на имя премьер-министра Терезы Мэй.