В Армении началась очистка полигонов ЮВО

Военнослужащие инженерного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к очистке высокогорных полигонов «Камхуд» и «Алагяз» от неразорвавшихся боеприпасов после окончания периода обучения, передает Арменпресс.

Накануне проведения инженерно-саперных мероприятий, с военными специалистами проведены инструкторско-методические занятия по правильному использованию экипировки, миноискателей, уничтожению найденных взрывоопасных предметов и требований безопасности при очистке полигонов.

В течение месяца саперы соединения в современных средствах защиты «Дублон» с помощью обученных собак минно-розыскной службы очистят порядка 100 га земляного грунта полигонов ЮВО в Армении с использованием модернизированных миноискателей ИПЛ-М и «Коршун». Все найденные боеприпасы военными инженерами будут уничтожаться накладным способом.

В летнем периоде обучения в ходе проведения занятий по боевой подготовке, тактических учений и международных учений КСОР ОДКБ «Поиск и Взаимодействие» на полигонах «Камхуд» и «Алагяз» израсходовано более 100 тыс. боеприпасов, артиллерийских выстрелов и мин.

Всего в мероприятиях по очистке полигонов «Камхуд» и «Алагяз» принимают участие более 100 военнослужащих и более 10 единиц военной специальной техники.