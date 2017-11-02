ЕС является одним из основных политических и торговых партнеров Армении: замминистра ИД Армении Карен Назарян

ЕС является одним из основных политических и торговых партнеров Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2018 год на совместном заседании Постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал замминистра ИД Армении Карен Назарян.

«Повестка отношений ЕС-Армения в 2017 году была насыщенной: состоялись визиты на высоком уровне, встречи, политические консультации, в конце февраля президент Армении побывал в Брюсселе, где он встртился с политическим руководством ЕС»,- сказал замминистра ИД Армении Карен Назарян.

21-го марта 2017 года Армения и Европейский союз парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое Армения планирует подписать в ноябре на саммите "Восточного партнерства". До подписания соглашения все страны ЕС должны одобрить документ. Соглашение вступит в силу после того, как все 28 стран-членов ЕС и Армения ратифицируют его.

Сейчас идут обсуждения вокруг документа «Рамки объединенной помощи», которые координируются вице-премьером Армении, завершились переговоры о создании единой авиационной зоны с ЕС.