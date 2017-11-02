Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил найти пути для сохранения тарифов на водопользование на нынешнем уровне. Правительство Армении в случае повышения тарифов на воду в 2018 году намерено совместно с компанией "Veolia Jur" найти решения для сохранения розничных тарифов. Как передает «Арменпресс», об этом заявил 2-го ноября в ходе очередного заседания правительства премьер-министр Карен Карапетян.



"Если Комиссия по регулированию общественных услуг примет решение о повышении тарифов на питьевую воду и на предоставление услуг водоотведения в 2018-м году, то правительство считает нужным совместно с компанией "Veolia Jur" найти решения для сохранения розничных тарифов в рамках договора об аренде", - заявил Карапетян.



7-го августа 2017 года компания "Veolia Jur" обратилась в КРОУ для пересмотра тарифов и предложила в 2018 году увеличить тарифы на питьевую воду и тарифы на предоставление услуг водоотведения на 14,3 драмов. Данное предложение сейчас находится на этапе изучения. В настоящее тариф на воду в Армении составляет 180 драмов за 1 кубометр, компания предлагает повысить тариф до 194,3 драма.Карапетян поручил председателю комитета водного хозяйства в случае изменения тарифов в течение 20 дней представить соответствующее решение о сохранении действующих тарифов в 2018 году.С 1 января 2017 года к единому оператору водоснабжения "Veolia Jur" (дочка французской "Veolia Generale des Eaux") перешло управление имуществом пяти компаний: "Ереван-джур", "Армводоканал", "Ширак водоканал", "Лори водоканал" и "Нор Акунк".