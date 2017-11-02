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Госдеп: США пока не приостанавливают визовую лотерею


Вашингтон не приостанавливает программу визовой лотереи и не вносит в нее никаких изменений. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в Госдепартаменте США.

«В настоящее время не производится никаких изменений в программе "Лотерейная программа визового разнообразия", которая установлена законом», — сообщили агентству.

В среду президент США Дональд Трамп заявил о решимости отменить лотерею на вид на жительство в США (грин-карту, green card).

О том, что совершивший теракт в Нью-Йорке уроженец Узбекистана 29-летний Сайфулло Саипов выиграл грин-карту в лотерею и приехал в США, стало известно ранее 1 ноября.



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