ВВС Израиля нанесли удар по Сирии
Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам на территории Сирии. Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости рассказал источник в службе безопасности Ливана.
Он отметил, что удар был нанесен из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа.
В свою очередь, источник, близкий к спецслужбе ВВС Сирии, заявил агентству, что системы ПВО Арабской республики ответили на авиаудар израильтян в провинции Хомс. «Ракеты земля-воздух 72-й дивизии армии Сирии среагировали на агрессию израильских ВВС в провинции Хомс», — сказал он.
В пресс-службе Армии обороны Израиля от комментариев РИА Новости отказались.
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