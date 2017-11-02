ВВС Израиля нанесли удар по Сирии

Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам на территории Сирии. Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости рассказал источник в службе безопасности Ливана.

Он отметил, что удар был нанесен из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа.

В свою очередь, источник, близкий к спецслужбе ВВС Сирии, заявил агентству, что системы ПВО Арабской республики ответили на авиаудар израильтян в провинции Хомс. «Ракеты земля-воздух 72-й дивизии армии Сирии среагировали на агрессию израильских ВВС в провинции Хомс», — сказал он.

В пресс-службе Армии обороны Израиля от комментариев РИА Новости отказались.