Армения получит от ЕС в 2018 году помощь в размере 70 млн евро, в качестве грантов и кредитов. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2018 год на совместном заседании Постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.

«Европейский союз выделит Армении бюджетное содействие в размере 11,5 миллионов евро в рамках четырех программ, а 58.5 миллионов евро - в качестве грантов и кредитов»,- сказал он.

По его словам, эта помощь будет направлена на защиту прав человека, государственные финансовые реформы, улучшение квалификации с целью поиска лучшей работы, улучшение предоставления услуг. «То есть ЕС окажет помощь по части тех программ, которые мы запланировали осуществить», - пояснил Джанджугазян.

Он также подчеркнул, что планируется выделить 3,85 млрд драмов для 3-го транша Дорожного коридора «Север – Юг». 3,2 млрд. драмов из этой суммы – кредитные средства, а остальные – средства софинансирования.

В общем, Армения получит от ЕС в 2018 году помощь по 15 кредитным и 14 грантовым программам.