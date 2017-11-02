Время в Ереване: 11:07:36,   2 Ноябрь

Во время стычки с курдскими боевиками в Турции погибли четверо силовиков


В курдонаселенной провинции Шемдинли губернии Хаккар в Турции произошло столкновение представителей силовых ведомств с курдскими боевиками из Рабочей партии Курдисатана (PKK). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет». 

 Во время стычки с курдскими боевиками погибли четверо силовиков: 2 военнослужащих и 2 коруджу (представители самообороны села).

Как сообщают официальные источники, были убиты 4 курдских боевиков из Рабочей партии Курдисатана (PKK).

В курдонаселенной провинции Шемдинли начата АТО для поимки других курдских боевиков из Рабочей партии Курдисатана (PKK).

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации