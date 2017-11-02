США отвергли призыв ООН к прекращению блокады Кубы

США в среду подтвердили взятый администрацией президента Дональда Трампа курс на продолжение давления на Кубу, отвергнув призыв Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН к прекращению торгово-экономической блокады островного государства, которая продолжается более 50 лет. На пленарном заседании ГА соответствующий проект резолюции, рассматриваемый на ежегодной основе, был принят 191 голосом "за", а Соединенные Штаты и их ближайший союзник - Израиль - стали единственными, кто выступил против документа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Резолюция с призывом прекратить блокаду Кубы принимается каждую сессию Генеральной Ассамблеи, начиная с 1992 года.

В одобренной в среду резолюции ГА с сожалением констатировала, что "экономическая, торговая и финансовая блокада против Кубы все еще действует" и влечет неблагоприятные последствия "для кубинского народа и кубинских граждан, проживающих в других странах".