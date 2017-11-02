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Возглавляемая премьер-министром Армении Кареном Карапетяном делегация примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ташкенте


Возглавляемая премьер-министром Армении Кареном Карапетяном делегация сегодня во второй половине дня отправится в Ташкент для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

В повестку дня заседания включено около двух десятков вопросов, касающихся сотрудничества государств – участников СНГ в экономической и других сферах.

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