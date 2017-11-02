Представители прокурдской Демократической партии народов Турции провели акцию с требованием справедливости у Конституционного суда. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken. Участники акции выразили недовольство по поводу того, что вот уже год, как суд не рассматривает их жалобу на незаконный арест их депутатов.

Один из протестующих, депутат Мерал Даныш Бешташ сказал, что то, что десяток депутатов сейчас стоит перед зданием Конституционного суда, доказывает, что в Турции закон не работает.

Он напомнил, что обязанность Конституционного суда – принимать решения по антиконституционным вопросам.

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Демократической партии народов Турции (HDP), а также 12 депутатов из 59 от Демократической партии народов Турции. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообщают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде». Фиген Юкседаг и Нурсель Айдоган были лишены депутатской непрокосновенности.