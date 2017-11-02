Трамп высказался за смертную казнь для исполнителя теракта в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп высказался за смертную казнь для выходца из Узбекистана Сайфулло Саипова, совершившего наезд на людей в Нью-Йорке в районе Манхэттен во вторник. Соответствующую запись американский лидер оставил на своей странице в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Нью-йоркский террорист с восторгом просил повесить флаг ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) в своей больничной палате. Он убил восемь человек и тяжело ранил 12. Должен получить смертный приговор!" - отметил глава государства.

В свете совершенного теракта Трамп ранее заявил, что намерен немедленно начать работу с Конгрессом США по отмене лотереи на получение иммиграционных виз для жителей других государств.

Поставив превыше всего безопасность соотечественников, он подчеркнул, что США "должны избавиться от лотерейной программы как можно скорее", чтобы "покончить с цепной миграцией".

До этого американское министерство внутренней безопасности уточнило, что Саипов въехал в страну в 2010 году как раз по визе, выигранной в лотерею.

Коснувшись личности самого Саипова, Трамп заявил, что рассмотрит возможность его отправки в спецтюрьму на базе ВМС США Гуантанамо на Кубе, где содержатся подозреваемые Вашингтоном в террористической деятельности.

Ранее в среду исполняющий обязанности прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Йон Ким заявил в ходе пресс-конференции, что 29-летнему уроженцу Узбекистана может грозить либо казнь, либо пожизненное заключение. По словам Кима, прокуратура в настоящее время решает вопрос о мере наказания.

Во вторник Саипов, находясь за рулем пикапа, задавил в Нью-Йорке восемь человек и причинил ранения и травмы еще 12. По данным властей, ранее он проживал в штате Флорида. Саипов был ранен и арестован. Следствие считает, что мужчина действовал в интересах ИГ.



