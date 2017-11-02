Бизнесмены из Ливана заинтересованы возможностью развернуть деятельность в Армении. В центре их внимания – торговля и туризм. По мнению депутата Ливанского парламента, председателя СДПГ Ливана Сепуха Галпакяна, необходимо, чтобы соответствующие органы обеих стран действовали активнее для достижения быстрого результата.

«И армяне, и ливанцы имеют развитую коммерческую жилку. В обеих странах есть проблемы с экономическим кризисом, близость обеих стран должна способствовать более активной экономической деятельности. Могу сказать, что в последнее время бизнесмены из Ливана заинтересованы возможностью развернуть деятельность в Армении. В центре их внимания – торговля и туризм»,- сказал в беседе с «Арменпресс» Сепух Галпакян.

В активизации экономических связей между обеими странами важна и роль армянской общины. По словам Сепуха Галпакяна, в последнее время многие из представителей армянской общины начали проявлять интерес к независимой Армении.

«Приятно, что многие ливанские армяне обращаются за получением армянского гражданства. Многие часто посещают Армению, интересуются возможностью открыть здесь свой бизнес. Будем надеяться на результат»,-сказал он.

Рассказывая об армянской общине, он отметил, что до гражданской войны 1975-го года армян в Ливане было около 250 000, однако в ходе почти 15-летней гражданской войны община ополовинилась – многие эмигрировали из Ливана.

Рассказывая о проблемах армянской общины, Сепух Галпакян отметил, что есть проблемы с сохранением армянской идентичности, есть экономические проблемы, однако, главной является проблема с сохранением армянской идентичности.Многие дети ходят не в армянские школы, много смешанных браков.

Велика роль армянской общины для сирийских армян: с первых же дней войны в Сирии они находили пристанище в Ливане.

«Была оказана помощь тысячам сирийских армян – все виды помощи. Наши двери были открыты. Война затянулась, и сирийские армяне стали думать о более кардинальных решениях: некоторые уехали в Армению, другие – в Канаду, Австралиюш и пр. Те, кто имели возможность, остались в Ливане»,- сказал он, отметив, что немногие возвращаются в Алеппо после его освобождения.