Европейские индексы - 01-11-17

МОСКВА, 2 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.78% и составил 13465.51 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.20% и составил 5514.29 пункта, британский FTSE снизился на 0.07% и составил 7487.96 пункта, российский MICEX вырос на 0.89% и составил 2082.73 пункта, а RTSI вырос на 0.79% и составил 1124.27 пункта.